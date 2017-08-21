Fernando: "İki galibiyet aldık ama yolun daha çok başındayız"

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges, lige güzel bir başlangıç yaptıklarına dikkat çekerek, "İyi oynadığımız ve takım olarak iyi performans gösterdiğimiz güzel iki galibiyet aldık. Yolun daha çok başındayız. Lig uzun bir maraton" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges, Sivasspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi formu ile ilgili konuşan başarılı futbolcu, "Takımın iyi performans göstermesi beni daha çok mutlu ediyor. Bende elimden geldiği kadar mücadele ediyor takıma yardımcı olamaya çalışıyorum. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Her geçen gün mutlaka daha iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"İki maçlık performansı lig sonuna kadar göstermeliyiz"

Galatasaray'ın ligin favori takımları arasında gösterilmesine yönelik bir soruya cevap veren Fernando, "İyi oynadığımız ve takım olarak iyi performans gösterdiğimiz güzel iki galibiyet aldık. Yolun daha çok başındayız. Lig uzun bir maraton. Bizim yapmamız gereken bu iki maçtaki performansı sezon sonuna taşıyabilmek" şeklinde konuştu.

"Burada rekabet seviyesi üst seviyede"

Süper Ligin seviyesini de değerlendiren deneyimli orta saha, "Bu konu ile yorum yapmak çok erken. İki maç oynadım. Ama ligin seviyesinin bu iki maçta iyi olduğunu düşünüyorum. Bu iyi seviyeye bizim de her zaman kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. Premier League'deki sertlik çok yüksek ama Türkiye'de de benim bu iki maçta aldığım mesaj; her maça çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Çünkü burada rekabet seviyesi üst seviyede. O yüzden iyi bir şey yapmak için iyi hazırlanmak gerek" ifadelerini kullandı.

"Hocamız bizi iyi hazırlıyor"

Takıma yeni gelen oyuncuların uyum sürecini nasıl atlattıklarını ve takımın durumu hakkında bilgi veren Fernando Reges, "Burada hocamıza parantez açmak gerekiyor. Bizi hazırlaması, antrenmanları hep bizi uyum sürecine alıştırma üzerine olan çalışmalardı" şeklinde konuştu.

"Galatasaray taraftarı başka"

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisini şaşırttığını söyleyen Fernando, "İstanbul'a geldiğimden beri en çok şaşırdığım noktalardan birisi taraftar oldu. Çok büyük takımlarlarla oynadım ama Galatasaray taraftarı başka. Bu da bir futbolcu olarak bizi motive ediyor. Umarım cuma günü oynayacağımız Sivas maçında 50 bin tane aslanımız tribünde olur" açıklamasında bulundu.