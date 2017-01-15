Fenerbahçe’de Kjaer şoku

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği "oynayamaz" raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.