Fenerbahçe’de Kjaer sevinci

Medipol Başakşehir maçı öncesinde oynayıp oynamayacağı tartışılan, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Simon Kjaer, zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sağ diz ön adalesinde zar yırtığı oluştuğu için Adanaspor maçında forma giyemeyen Simon Kjaer, Medipol Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor. Hafta içinde yapılan yoğun tedavi sonrasında iyileşen tecrübeli savunmacı, cuma günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve bu maçta ilk 11'e alındı. Adanaspor karşısında sakatlanan Mehmet Topal ise, zorlu mücadeleye yetişmedi. Tecrübeli futbolcu, 18 kişilik kadroda yer almıyor.

Salih sürprizi

Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Roman Neustadter, Kjaer'in iyileşmesiyle kulübenin yolunu tuttu. Mehmet Topal'ın sakatlığı nedeniyle Teknik Direktör Dick Advocaat, savunmanın önünde Josef-Ozan ikilisine yer verecek. Geçtiğimiz hafta da ilk 11'de sahaya çıkan, ancak Josef-Mehmet Topal ikilisinin önünde oynayan Ozan Tufan, bu mücadelede Mehmet Topal'ın yerinde oynayacak. Ozan'ın bölgesinde ise Alper Potuk sahaya çıkacak. Adanaspor mücadelesinde ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Aatif Chahechouhe, 18 kişilik kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Salih Uçan ilk 11'de yer alacak.