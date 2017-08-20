Fenerbahçe ve Trabzonspor, stada giriş yaptı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kadıköy'de mücadele edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor, stada geldi.

Fenerbahçe, Süpet Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadele için sarı-lacivertliler ile bordo-mavililer, Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Takımların stada girişinde herhangi bir olay olmadı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.