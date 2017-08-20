Fenerbahçe ve Trabzonspor, stada giriş yaptı
Süper Lig'in ikinci haftasında Kadıköy'de mücadele edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor, stada geldi.
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Süper Lig'in ikinci haftasında Kadıköy'de mücadele edecek olan Fenerbahçe ile Trabzonspor, stada geldi.
Fenerbahçe, Süpet Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadele için sarı-lacivertliler ile bordo-mavililer, Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Takımların stada girişinde herhangi bir olay olmadı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
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