Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VtrA ile karşılaştı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VtrA ile karşılaştı. Maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı.
Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 önde tamamlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0'la eleyen Vakıfbank'la karşılaşacak. 17 Ocak Salı günü Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
İlk setteki ilk teknik molayı 5-8 önde tamamlayan Fenerbahçe, mola sonrası Eda, Kim ve Ezgi'nin sayılarıyla farkı 5 sayıya çıkardı. Skor farkının çok açılmadığı ve genelde eşit giden sette Eczacıbaşı son dakikalardaki atağı ile 25-23 ilk seti aldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Fenerbahçe daha istekli bir görüntü sergiledi. Zaman zaman farkı açan sarı-lacivertliler seti 22-25 alarak durumu 1-1 yaptı.
Kosheleva'nın sayısıyla başlayan üçüncü sette 3 sayılık seriyle 3-1 öne geçen Fenerbahçe, ilk teknik molada 8-7 geri düşmesine karşın ikinci teknik molaya 14-16 önde girmeyi başardı. Başa baş geçen son bölümde Eda ve Polen'le sayılar üreten sarı-lacivertliler seti 21-25 kazandı ve maç skorunu 2-1 yaptı.
Dördüncü sette ilk teknik molayı 3-8 önde geçen Fenerbahçe, ikinci teknik molada üstünlüğü 16-14 ile Eczacıbaşı VitrA'ya kaptırdı. çekişmeli geçen sette sarı-lacivertliler bulduğu sayılarla seti 23-25 maçı da 3-1 kazandı.
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