Fen Lisesini 3 beyaz bayrak akladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi okul binası, kız öğrenci pansiyonu, erkek öğrenci pansiyonu binaları olmak üzere üç binasına da beyaz bayrak almaya hak kazandı.

Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesinin Samsun bölgesinde okul binası ve iki adet yurt binasına beyaz bayrak alabilme başarısını gösteren ilk ve tek okul olduğu belirtildi. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla beyaz bayrak uygulaması yapıldığı, denetim formu doğrultusunda okul içi, çevresi, bahçesi, sınıfları, laboratuvarlar, idari birimler, öğretmen odası, sosyal tesisiler, revir, kantin, tuvaletler, içme ve kullanma suyu, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve genel temizlik şartları göz önüne alınarak denetim yapıldığı, yapılan denetim sonucu 3 beyaz bayrak almaya hak kazandığı açıklandı.

Okul Müdürü Hüseyin Çınkaya 3 beyaz bayrak birden almaya hak kazanan idareciden öğretmene, öğrenciden hizmetliye emeği geçen herkese teşekkür etti.