Fatsa’da otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmekte olan anne Merve Özgez(67) ve kızı Hacer Uru(41), Meryem A. idaresindeki 34 PA 8672 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi anne ve kıza olay yerinde müdahale etti. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan anne Merve Özgez, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kızı Hacer Uru'nun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Meryem A. gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.