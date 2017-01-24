Fatsa’da Halep için 73 bin lira yardım toplandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halep'e yardım için düzenlenen kampanyada 73 bin 100 lira para toplandı.

Fatsa Belediyesinin öncülüğünde geçen günlerde "Halep" için başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları yaptığı açıklamada, toplanan yardımları Halep'e ulaştırmak için genel merkeze gönderdiklerini söyledi.

Erdi Şevketoğulları, "Fatsa Belediyesi, Fatsa Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları, okul müdürlükleri ve Fatsa halkımızla ortaklaşa düzenlediğimiz Halep'e yardım kampanyasında 73 bin 100 lira Fatsa Kızılay Şubesi hesabına yatırılmıştır. Her hafta bu rakam güncelleniyor. Gerçekten kısa zamanda bu rakama ulaşması insanlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizler de güncel rakamları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yardım kampanyası devam ediyor ilçe genelinde" dedi.