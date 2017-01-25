Fatsa’da 2016’da 2 bin 757 yapı ruhsatı verildi

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, 2016 yılında toplam 2 bin 757 yapı ruhsatı verildiğini söyledi.

Reyhan Mollaoğlu, Yapı kontrol Müdürlüğü tarafından 2016'da 295 iş yeri, 1517 mesken olmak üzere 1812 adet yeni yapı ruhsatı, 101 adet iş yeri ve 844 adet de mesken olmak üzere 945 yapı kullanma ruhsatı verildiğini açıkladı.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yapılan uygulamalarda 18 inşaata yıkım kararı verildiğini ifade eden Mollaoğlu, "Durdurulan inşaat sayısı 16, ruhsata uygun hale getirilen inşaat sayısı 4, yıkım kararı verilen inşaat sayısı 7, yıkılan inşaat sayısı 1 olmuştur" dedi.

Fatsa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Tutar da, "Projeler belediyeye sunulmadan önce 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanarak ilgili yapı denetim şirketleri vasıtasıyla belediyemize sunulması gerekmektedir. Projeler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde incelenerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, kanal bağlantısı kontrolü ve onayı için OSKİ Genel Müdürlüğüne onaylatılması gerekir. Yeni yapı ruhsatı alan inşaat sahibi, inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmaz ise ruhsat geçersiz hale gelir. 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan inşaatların ruhsatları hükümsüz olur" diye konuştu.