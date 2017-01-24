Fatsa Belediyesi hizmet binası inşaatı yükseliyor

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yeni belediye hizmet binası inşaatımızda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu ve teknik ekip de eşlik ettiler. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan inşaatta inceleme yaparken müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan inşaatta inceleme yaptıktan sonra yaptığı açıklamada yeni belediye hizmet binasında inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İnşallah Mayıs ayında kaba inşaatının bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda bodrum katı tamamen bitmiş durumda ve zemin katından kolonlar yükselmiş durumda. Belediye hizmet binası 3 yapıdan oluşur. Binamızın birinci bölümü kapalı otopark, dolayısı ile hem belediyemize hem de bu çevreye otopark hizmeti verecek. İkinci bir yapısı da belediye binası ile beraber zemin katlarda 12 tane ticarethane, iş yeri 12 tane de ofis olacak. Bu ofisleri de talep edenlere satmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla burada satılacak mülklerde var geriye kalan alanda da belediye hizmet binası olacak. Burada iş yerlerinden ve otoparklardan sonra geriye kalan belediye hizmet binası şu andaki mevcut belediye binamızın iki katı büyüklüğünde olacak. Yani büyük bir yapı, toplam 12 bin 500 metrekare kapalı alanı olan inşaattan bahsediyoruz ve çok uzun yıllar Fatsa'mıza hizmet vereceğini düşünüyoruz. Ona göre planlandı ona göre projelendi" dedi.

Bir de işin estetik güzelliği olduğunu ifade eden Başkan Anlayan, "Binamız İnşallah bittiğinde Selçuklu mimarisinde dış görünüşe sahip olacak. Ne yazık ki son yıllarda hatta yüzyıla bakarsak Türkiye'de kendimize özgü bir mimari geliştiremedik ne yazık ki o yüzden Selçuklu mimarisini teşvik ediyoruz, beğeniyoruz ve bu günümüzde de Selçuklu mimarisi ile günümüzü birleştirerek bir estetik yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Çok klasik düz bir yapı olmaktan ziyade dış görünüşü estetiği açısından Selçuklu mimarisinin tercih ettik. O sebeple bu bina da görüntü itibariyle Selçuklu mimarisi andıracak, Selçuklu mimarisinin bugünkü motiflerle birleşecek bir yapı olacak. İnanıyorum ki Fatsa'daki bundan sonraki projelere de emsal olacak bir proje olacak, öyle olmasını da temenni ediyoruz. Bu sebeple de önemsediğimiz bir proje. İnşallah bittiğinde Fatsa'mızda güzel hizmetlere vesile olacak. Önemli bir konu da bu binaya belediye bütçesinden şu ana kadar bir harcama yapmadık. İnşallah buradaki satışa sunacağımız işyerleri ve ofislerden elde edilecek gelirle bu binanın maliyetini karşılayacağını öngörüyoruz. Ülkemizde ve Fatsa'mızda olağanüstü olumsuzluklar olmazsa inşallah bu bina kendi maliyetini karşılayacak bir bina olacak, bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Allah kaza bela vermesin diyorum, bir defa daha şimdiden Fatsa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.