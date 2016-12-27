Eynez’in 50 yıllık kanalizasyon hattı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin yıllardır kanayan yarası haline gelen altyapılara neşter vuruyor. Bu kapsamda, Soma'nın Eynez Mahallesindeki eski kanalizasyon hattında yenileme çalışmaları başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallere dayanıklı ve dünya standartlarında altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Soma Eynez Mahallesindeki bin 750 metrelik hat yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50 yıl önce döşenmiş hatlarda çalışmalar tamamlanınca Eynez Mahalle sakinleri uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak.

İçme suyu hattında çalışmalar tamamlandı

Kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına start veren MASKİ ekipleri, Eynez Mahallesinde daha önce başlamış olduğu içme suyu hattında da çalışmalarını tamamladı. Yeni içme suyu hattı ile birlikte mahalleli daha sağlıklı su tüketmeye başladı. Çalışmalar kapsamında 1970'li yıllarda döşenmiş 4 bin 525 metrelik eski hattın tamamı yenilenmiş oldu.

"Mahallemiz yepyeni olacak"

Mahallelerinin eski altyapısının komple yenilenmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Eynez Mahalle Muhtarı Hüseyin Ölek, "Mahallemizin altyapısı çok eskiydi. Zamanında ihtiyacı görsün diye hep derme çatma şekilde yapılmış. Ama yıllar geçtikçe sorunlar da büyümeye başladı. Sürekli arıza, patlak yaşanıyor, halkımız mağdur oluyordu. İçme suyumuz yenilendi. Kanalımız da şuan döşeniyor. Hepsi bittiğinde tamamen sıfır bir altyapıya kavuşacağız. Mahallemiz yepyeni olacak" diye konuştu.