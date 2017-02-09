Eynal Kaplıcalarına termal butik otel

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları bölgesine yapılması planlanan 4 yıldızlı butik otelin projesi, meclis toplantısında tanıtıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 2011 yılında meydana gelen Simav depreminden sonra, Eynal kaplıcalarında hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan otelin yerine butik termal otel yapılacağını ifade etti.

Şubat ayı Meclis toplantısında tanıtımı yapılan otelin projesi ve yapımı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Özkan, "Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül mahallesi Eynal kaplıcaları 84 ada 11 parsel ile 989 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan termal otel ve 74 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan butik otel inşaatları kira karşılığı yapım usulü ile yaptırılacaktır. Meclis kararı doğrultusunda alınan karar ile yatırımcılardan talep gelmezse, Simav Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla yapacağız "dedi.

Eynal İşletme Müdürü Cemil Baybuk, 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcalarındaki apartlar, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor. Yapılması planlanarak projesi hazırlanan butik otelin ise, talebi bir nebze karşılayabileceğini ve yıl boyunca tam kapasite dolu olacağını belirtildi. (MEİ-EFE)