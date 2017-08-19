Eylem hazırlığındaki yabancı uyruklu 2 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 hücre üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ üyesi 2 kişinin Beylikdüzü'nde bir adreste gizlendiğini belirledi. Terör polisince belirlenen adrese iki gün önce baskın düzenledi. Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 2 hücre üyesi, yapılan baskında güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Zanlıların barındığı adreste yapılan aramada, 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.