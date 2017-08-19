Evlilik yıldönümünde karısıyla yeniden evlendi

Kahramanmaraş'ta kuyumcu olan Muhammet Karaca, evlilik yıldönümünde karısı Leyla Karaca'ya sürpriz düğün töreni hazırladı. Eşine evlik yıldönümlerinde unutulmayacak bir gün yaşatmak için böyle bir organizasyon düzenlediği belirten damat Muhammet Karaca, çocuklarıyla birlikte tüm akrabalarının yeniden bu fırsatı yakalamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde özel bir salonda düzenlenen düğün törenine aile fertleri tam kadro katıldı. Evlilik yıldönümünde düğün aracının direksiyonuna gelinliğiyle oturan Leyla ve Muhammet Karaca çifti, salona yakınların alkışlarıyla girdi. İlk dansla başlayan düğün töreninde evli çiftin Şevval (13), Seval (8) ile Elif (5) yaşındaki çocukları anne ve babasını pistte yalnız bırakmadı.

Eşini mutlu etmek için böyle bir organizasyon düzenledikleri ifade eden damat Muhammet Karaca, "Yıllardır içimizde bir uhdeydi, genelde çiftler söyler ya işte ilk düğünümüz güzel olmadı diye, tekrar düğün istiyorum gibisinden, bizimde evlilik yıldönümüydü aklımdan böyle bir şey geçti. 15 yıldır evliyiz 3 tane çocuğumuz var, biri 13 yaşında diğeri 8 yaşında bir tanesi de 5 yaşında bu sene okula başlayacak inşallah. Birbirimizi seviyoruz zaten, eşimi de mutlu etmek istedim. Güzel de oldu bayağı olumlu tepkiler aldık. Yani bayanlardan çok olumlu tepkiler var, erkekler biraz başımıza iş aştın gibisinden konuşuyor. Böyle yani çok güzel bir şey oldu" dedi.

"Eşime teşekkür ederim"

Eşine hazırladığı sürprizden dolayı teşekkür eden Leyla Karaca ise, "Beni gerçekten çok mutlu etti. Ne diyeyim çok mutluyum onu çok seviyorum. Hayır hiç böyle bir sürpriz beklemiyordum, aklımızdan geçiyordu ama benim için ani bir sürpriz oldu. Çok mutluyum, çocuklarımızın olması bizim için bayağı bir güzel bir mutluluk" diye konuştu.

Damadın annesi Meryem Karaca ise, "Çok mutlu ve çok huzurluyum böyle bir sürpriz yaptıkları için. Çok sevinçliyim çok mutlu oldum. Babası da çok sevindi böyle bir şey yaptığı için 15 yıldır evliler, evlilik yıldönümleri. Böyle bir sürpriz hazırlamış bize de güzel bir sürpriz oldu. Oğlum arabasını bir hafta önce süsleyip getirmişti. Bende "Bir oğlum daha olsa da bir düğün yapsam diye düşünüyordum" hemen emrin olur anne dedi, gerçekten bir hafta sonra bana bu sürprizi yaptı" dedi.

Anne ve babalarının düğünlerine şahit olan çocukları ise, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok mutluyuz onların düğününe şahit olmak çok mutlu, çok güzel yani heyecanlandık" diye konuştular.

15 yıl sonra Leyla ve Muhammet Karaca'nın düğün davetiyeleriyle salona gelen akrabaları ise, eğlenceli müziklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Düğün töreni, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.