Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transferler sahaya çıkıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakası için Samsun'a gitti.

Ligde zirve mücadelesi veren Malatya ekibinde sakatların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Samsun karşısında Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Mehmet Sak ve Dialiba'dan yararlanamayacak olan Teknik Direktör İrfan Buz'un, yeni transferler Sezer ve Ferhat'a bu maçta görev vermesi bekleniyor.

Savunmada Sezer Özmen ve Yiğitcan'ı, sol önde ise Ferhat Kiraz'ı oynatması beklenen Buz'un, forvet bölgesinde ise Amutu'nun tam hazır olmaması, Ahmet Aras'ın ise henüz forma girememesinden dolayı Eren Tozlu'ya forma şansı vermesi bekleniyor.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.

Yeni Malatyaspor'a bu sezon şampiyonluk yolunda büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarların, Samsun deplasmanı için çok sayıda otobüs kaldırılacakları belirtildi.