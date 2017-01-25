Evkur Yeni Malatyaspor’da Samsunspor maç hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı'nda, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana Sadık, Dialiba, Murat Akça ve Mehmet Sak katılmadı. Kasığında hafif ağrıları olan Mıichael Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanda sahanın her bölgesinde kurulan kuvvet artırıcı kısa istasyonları uygulayan futbolcular daha sonra teknik ağırlıklı bir çalışmaya tabi tutuldu. Havanın soğuk olması ve takımdaki eksiklerin sayısının fazla olmasını göz önünde bulunduran teknik heyet, futbolcuları gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı uyardı.

Samsunspor müsabakasının taktik provasını yarın çalışacak sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasman yolculuğuna ise cuma günü çıkacak. Samsun yolcuğu için önce kara yoluyla Elazığ'a, oradan uçakla Ankara'ya gidecek Evkur Yeni Malatyaspor, aktarma yaparak akşam saatlerinde ise Samsun'a uçacak.

Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Mehmet Sak, Murat Akça ve Dialiba Karadeniz deplasmanında forma giyemeyecek.