Evinin bahçesinde intihar etti

Kırşehir'de bir düğün salonunda görevli şef garson M.D.A. (27) intihar etti.

Alınan bilgiye göre Çukurçayır Mahallesinde ikamet eden ve bir düğün salonunda şef garsonluk yapan M.D.A.'nın evinin bahçesinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

M.D.A.'nın cansız bedeni Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayı öğrenen ailesi sinir krizi geçirdi.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken düğün salonunda görev yapmakta olduğu arkadaşları yaşanan olayın şokunu atlatamadı.