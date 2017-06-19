Evin bahçesine kenevir eken şahıs tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde evin bahçesine kenevir eken ve ikametinde kubar esrar ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Manisa'nın Salihli ilçesinde evin bahçesine kenevir eken ve ikametinde kubar esrar ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye operasyon düzenledi. Operasyonda Z.D.'ye (45) ait ikametin bahçesinde ekili 67 kök Hint keneviri ele geçirilirken, ikamette yapılan aramada ise 400 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan Z.D., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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