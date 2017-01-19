Evde mahsur kalan felçli kadını itfaiye kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde mahsur kalan 60 yaşındaki felçli kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alpaslan Mahallesi Lale Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Ayşe Tan (60) isimli kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Yaşlı kadın felçli olduğu için kapıyı açamadığından sağlık ekipleri ve polis içeriye giremedi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle 3. kata ulaştı. Camı kırarak içeri giren ekipler kapıyı açtı. Felçli kadın içeri giren sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.