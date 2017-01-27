Ev yangınında patlayan mutfak tüpü paniğe neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak tüpünün büyük bir gürültüyle patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesindeki bir apartmanın zemin katında oturan Hamit Günsur'a ait olduğu öğrenilen dairede akşamüzeri yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinemeyen yangında mutfaktaki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı, maddi zararın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.