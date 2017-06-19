Ev ve samanlık çıkan yangında küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişiğindeki eve sıçradı, samanlık ile ev küle döndü.

Yangın İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesindeki Lütfü Karaboğa'ya ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlar nedeniyle alevler bitişiğindeki eve de sıçradı. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale etmeye başladılar. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına dört bir yandan müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika sonra yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, Lütfü Karaboğa'ya ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.