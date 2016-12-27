ETSO AB Bilgi Merkezi bilgilendirme standı açtı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi, Erzurum Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bir eğitim programında bilgilendirme standı açtı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, kaymakamlıklar ve il müdürlüklerinin proje ofislerinde çalışan personeller için düzenlenen Erasmus + (plus) eğitiminde stant açan AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, stant ziyaretçilerine AB'yi tanıtıcı broşürler dağıttı, AB'yle ilgili sorularını cevaplandırdı.

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Terzioğlu, ziyaretçilere ayrıca, AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi, projenin hangi amaca hizmet ettiği, AB Bilgi Merkezi'nin yapısı ve bu merkezlerden kimlerin nasıl istifade edebileceği hakkında da bilgiler verdi.