Esogü’de fotoğraf sergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde açılan Meksikalı fotoğrafçı Fernando Franco'nun fotoğraflarından oluşan "Oaxaca: Ölümsüz Tanrılar Toprağı" isimli sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü işbirliğiyle organize edilen sergide Meksika'nın Oaxaca bölgesini anlatan 40 fotoğraf sergileniyor. Sergi açılışına katılan Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alejandra Martinez, sergide ülkesine ait fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Sergiyi gezenlerin Meksika hakkında mutlaka fikir edineceklerini belirten Martinez, "Türkiye ve Meksika'nın kültürel açıdan birçok ortak noktası bulunuyor. Eskişehir'de böyle bir sergiyi açmaktan çok mutluyuz. Umarım fotoğraf sergisi herkesin hoşuna gider ve Meksika'yı biraz daha yakından tanıma fırsatı elde edersiniz" dedi.

Açılışta konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ise, Meksika'nın renkli dünyasına tanıklık ettiklerini ifade ederek, kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Açılışan ardından gelen misafirler sergiyi gezdi. Sergi ESOGÜ Sanat Galerisinde 4 Mart'ta kadar gezilebilecek.