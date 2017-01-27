ESOGÜ ile Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında protokol

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında, Eskişehir'de sığınmacı ve mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan kadın ve kız çocukları için ESOGÜ bünyesinde kurulacak Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezi'nde ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde protokole, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel imza koydu. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, proje yürütücüleri Doç. Dr. Figen Çalışkan, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Nermin Kurt ile Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Küçük ve Şube Müdürü Kazım Kartkaya da hazır bulundu.

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversitelerin toplumun bütün kurumlarıyla işbirliği yapması ve topluma fayda sağlayan çalışmaların merkezinde olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin dünyada en fazla misafir kabul eden ülkelerden biri olduğunu ve Eskişehir'de de pek çok sığınmacının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Gönen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından finansal olarak desteklenecek bu önemli proje için sağlık personeli desteğini Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden alacaklarını belirterek, Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ve projeye emeği geçen herkese teşekkür etti. ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu da bu işbirliğinin bölge için örnek bir çalışma olduğunu kaydederek tarafları tebrik etti.

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel ise, kurum olarak 1. basamak tedavi hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını hatırlatarak, zor durumdaki sığınmacı ve mevsimlik tarım işçisi kadınların güçlendirilmesiyle ilgili bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Protokol töreni, imzaların atılması ve başka çalışmalarda da işbirliğinin sürmesi temennisinin dile getirilmesiyle sona erdi.