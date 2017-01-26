Esnaflardan barakalı önlem

AĞRI (İHA) – Ağrılı esnaflar, soğuk havalar nedeniyle yaptıkları barakalarla meyve ve sebzelerini korumaya çalışıyor.

Eski Van Caddesi'nde bulunan sebze pazarında sattıkları meyve ve sebzeleri soğuktan korumak için baraka yapan esnaflardan Cesim Yıldız, "Aynı zamanda kulübenin içerisinde soba da yakıyoruz. Sobayı da çok yakarsak çürümeye sebep oluyor. O yüzden serin tutuyoruz. Bu yaptığımız kulübeler bize yaklaşık 4 bin Türk Lirasına mal oluyor. Aynı zamanda biz kışın kulübeleri yapıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer pazarın etrafı tamamen yapılırsa, kulübe yapamadıkları için çalışamayan birçok arkadaşımız da çalışır" diye konuştu.