Eskişehirspor 3 puan ile tanışamadı

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Elazığspor'a 2-1 ile yenilen Eskişehirspor, bu sezon galibiyet ile tanışamadı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Haddini bilerek oynamak çok önemli, biz biraz haddimizi bilerek oynamıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Eskişehirspor, transfer yasağının da etkili olduğu yeni sezonda 2. hafta geride kalırken galibiyet yüzü göremedi. İlk hafta deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, bu hafta karşılaştığı Elazığspor'a 2-1 kaybetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunla ilgili çok fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beklediğimizin daha doğrusu sizin de beklediğiniz çok çok altında bir oyun oynadık maalesef. Yani kazanmayı bekliyorduk, geçen haftaya oranla çok daha iyi oyun bekliyorduk. Maalesef beklediğimiz hiçbir şey sahaya yansımadı. Özellikle savunma, güç ve mücadele anlamında çok büyük sıkıntılarımız var. Bunların bedelini bu akşamki müsabakada ödedik. Çok güçlü oynamadık, dişimize göre kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu çok normal. Daha fazla çalışıp, eksiklerimizi giderip, bundan sonraki müsabakaya daha hazır biçimde çıkmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

"Haddini bilerek oynamak çok önemli, biz biraz haddimizi bilerek oynamıyoruz"

Fizik olarak takımın hazır olmadığını kaydeden Sergen Yalçın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Oyunun sonlarında kopukluk olması normal. Çünkü fizik olarak çok hazır durumda değiliz ama futbolda haddini bilmek diye bir terim var. Haddini bilerek oynamak çok önemli, biz biraz haddimizi bilerek oynamıyoruz. Yani oyuncularım enerjilerini dengeli kullanmıyorlar. Yani herkes sahada boyundan büyük işler yapmaya çalışıyor. Bu bana çok anlamsız geliyor."