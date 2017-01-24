Eskişehir’de Uğur Mumcu’yu anma töreni

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'yu anmak için bir tören düzenledi.

Uğur Mumcu'yu anmak için Odunpazarı Belediyesi Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Parti Meclisi üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'yu saygı ve minnetle andığını belirterek, "Bugün Uğur Mumcu'yu minnetle ve saygıyla anarken, onun yazdıkları ve söyledikleri ciddi anlamda bizim önümüze rehber olmalı. Onun cinayeti ile ilgili soruşturmayı ya da davayı sonuçlandırmayı önümüze büyük bir hedef olarak koymalıyız. Bu hedefi de yine Uğur Mumcu'nun işaret ettiği yolla açmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu. Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde beyaz güvercin salımı gerçekleşti ve karanfiller bırakıldı.