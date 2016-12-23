Eskişehir’de trafiğe kapatılan alanlarda denetim

Eskişehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin almış olduğu kararla araç, motosiklet ve bisiklet trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar zabıta ekipleri denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, bu uygulana ile yayaların caddeleri daha güvenli kullanacaklarına dikkat çekti. İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerin de trafiğe kapatılan caddelerden olduğunu belirten ekipler, "Bu kararlar, yayaların daha güvenli daha emniyetli bir şekilde tramvay güzergahını kullanmaları için alındı. Kontrolsüz olarak motosikletlerin buralara girmesi, hız yapması ve yaya olan vatandaşlarımızı tehlikeye düşürmemesi için uygulama yapıyoruz. Zaten sivil araçların yasak olan bu bölgelere girmemesi için denetimlerimiz her zaman var. Ama bu motosiklet ve bisiklet konusunda da ceza yazmadan vatandaşlara da bilgilendirme babında denetimler yapıyoruz. İkazlara uymayan, uymamakta ısrar eden araçlara cezai işlem uygulandığı zamanlar da oldu Şu anda yaptığımız denetimler cezai işlem uygulanmadan sürücüleri bilgilendirerek bu güzergahları kullanmamaları açısından yapılan bilgilendirme denetimi. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğu bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kendilerini ikaz ediyoruz" diyerek, trafik kurallarına uyulması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta kkipleri, yapılan denetimlerin tamamen iyi niyetli yapıldığını, yayaların, bisikletlilerin ve motosikletlilerin can güvenliği açısından da gerekli olduğunu açıkladı. Aynı zamanda özellikle son zamanlarda artan bu denetimlerden vatandaşların da genel olarak memnun olduklarını belirtti. Gerekli yerlere levhaların koyulduğunu, uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini ve UKOME tarafından alınan bu kararların uygulanması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlardan anlayışlı olmalarını beklediklerini söyledi.