Eskişehir’de şüpheli çanta paniği

Eskişehir'de bir caddeye bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan şüpheli bir sırt çantasını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olası bir kötü durumun yaşanmaması için çevre güvenliği alındı. Araç trafiğine kapalı olan caddeyi şeritlerle tramvay ve yayaya da kapatan polis ekipleri, vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunmak zorunda kaldı. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, polisin de işini güçleştirdi. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı gelirken, çevredeki meraklı vatandaş yoğunluğu daha da arttı. Şüpheli çanta üzerine inceleme yapan bomba imha uzmanı, herhangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığına kanaat getirdiğini çantayı kaldırımdan aldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar derin bir nefes alırken, yol yaya ve tramvay trafiğine yeniden açıldı.

Öte yandan şüpheli çantanın içerisinde eski kıyafetlerin bulunduğu öğrenildi.