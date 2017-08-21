Eskişehir’de ölümlü trafik kazası

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun yeni yapılan Şehir Hastanesi'nin köprülü kavşağında meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan kazada, Çağlayan Ünsal (27) idaresindeki hafif ticari araç ile, Hakim O.'nun (52) sürücülüğünü yaptığı 34 FL 7480 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu hava yastıklarının patlamasına rağmen Çağlayan Ünsal hayatını kaybetti. Hakim O. idaresindeki otomobilde bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ünsa'ın cenazesi ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Çağlayan Ünsal'dan geriye kızıyla çekildiği ve "Hayat seninle yaşamaya değer" yazarak paylaştığı fotoğraf kaldı.