Eskişehir’de marketten silahlı soygun

Eskişehir'de silahlı 2 kişi, girdikleri markette kasadaki paraları silah tehdidiyle alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hicri Sezen Caddesi'nde bulunan bir markete akşam saatlerinde gelen 2 kişi kasaya yöneldi. Şüphelilerden biri iddiaya göre, montunun içinde sakladığı tüfeği doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Olay sırasında markette müşterilerin de olduğu öğrenildi. Market çalışanlarından şüphelilerin eşkalini alan polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.