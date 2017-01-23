Eskişehir’de 7 memur ihraç edilirken 1 memur görevine iade edildi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ve kamu kurumlarından 367 kişinin ihraç edildiği, 124 kişi de görevine iade edildiği 4 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Eskişehir'de de 7 memur görevinden ihraç edilirken, geçmiş dönemde ihraç edilmiş olan 1 memur ise görevine tekrar iade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Yürürlüğe giren 4 yeni KHK sonucunda Eskişehir'de İçişleri Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan 7 kişi görevlerinden ihraç edilirken Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan 1 hemşire görevine tekrar iade edildi.

İhraç edilenler

İçişleri Bakanlığı kadrosundan; Mahmudiye Kaymakamı Mehmet İcik, Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayları Muhammed Zennur Karasu ve Mehmet Ali Tünay, Eskişehir Valiliği Hukuk Müşaviri Veysel Yüksel, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Sevil Bulut, Sağlık Bakanlığı kadrosundan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bedri Altan ve Hemşire Neşe Öngün

İade edilenler

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve daha önce ihraç edilen Hemşire Zafer Özdemir ise göreve iade edildi.