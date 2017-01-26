Eskişehir Ülkü Ocakları’ndan Çocuk Onkoloji servisine hediye televizyon

Eskişehir Ülkü Ocakları yönetici ve üyeleri, Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisini ziyaret ederek çocuklar için televizyon hediye etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bizler için mutlulukların en güzeli çocuklarımızı sevindirmek. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisindeki çocukları sevindirmek daha güzel. Hayatın sizlere acımasız davrandığı düşünüyorsanız lütfen gelin 15 dakika gezin. Mutluluğu en çok hak eden çocuklarımızın kanserle mücadelesinde, onların morallerin artıracak, mutlu edecek koşulların sağlanmasında sorumluluk alacağımızı ifade etmiştik. Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak bizler bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yapmaya devam ediyoruz. Bu ziyaretimizde televizyon hediye ettik. Unutmayın umut görünmeyeni görür, elle tutulmayanı hisseder ve imkansızı başarır. İnşallah bundan sonrada düzenli olarak ziyaret edeceğiz" denildi.