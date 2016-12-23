Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği’nden “Karabağ Konferansı"

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Emirdağ yöresine göçüp gelen "Karabağ Oymağı"nın tarihsel süreci, Eskişehirli yazar Ahmet Urfalı tarafından verilen "Karabağ Konferansı" ile anlatıldı.

Azerbaycanlılar Derneği'ndeki konferansa, Eskişehir üniversitelerinde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin yanı sıra, konuya ilgi duyan izleyicilerde katıldı. Yoğun bir alaka gören konferans, şehitlere Fatiha okunmasıyla başladı. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavit Aydın, konferansın açılış konuşmasında, derneğin Eskişehir'deki etkinliklerinden ve gerçekleştirecekleri projelerden bahsetti. Konferansa katılanlara teşekkür eden Cavit Aydın, geçen mayıs ayında Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) ve Davulga Belediyesi ile beraber hazırladıkları "Davulga Karabağ Buluşması'nın Azerbaycan ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

Eskişehirli Yazar Ahmet Urfalı ise konferansında, "Karabağ Oymağı ilk defa Türkmenistan'ın Mankışlak bölgesinden bugünkü Karabağ'a, oradan da Orta Anadolu ve Emirdağ yöresine yerleşmişlerdir. Emirdağ'ın Davulga beldesi, Bademli, Yeniköy, Eşrefli, Aliçomak, Avdan, Gelincik, Karakuyu, İncik, Daydalı ve Alikan, "Karabağ Oymağı" tarafından kurulmuştur. Karabağlılar Oymağı, Gence Hanı Cevat Han'ın ahfadındandır. Bu yüzden Davulga Belediye Başkanı Salih Gündoğan, Davulga'nın iki caddesine, Gence ve Karabağ adlarını koyarak ecdadı hatırlatmak için önemli bir adım atmıştır. Günümüzde, "Karabağlılar" yoğun olarak Eskişehir'de yaşamaktadır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans, soruların cevaplandırılması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.