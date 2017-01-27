Eskil’de yeni su deposu ve ishale hattı çalışmaları başlıyor

Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan SUKAP proje kapsamında yeni su deposu ve ishale hattı yenileme çalışmaları başlıyor.

İller Bankası A.Ş. tarafından yüzde 50 hibe destekli, Eskil ilçesi içme suyu inşaatı yapım işini alan firma yetkilileri İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay'ı makamında ziyaret etti. Firma yetkilileri yapılacak işle ilgili bilgi alışverişinde bulunarak, hava şartlarını elvermesiyle beraber çalışmalara hemen başlanacağının bilgisini verdi.

Belediye Başkanı Niyazi Alçay, 2017 yılında içme suyu ile ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Katrancı kuyusu-Tol deposu arası Top kuyusu-Tol deposu arası ile Tol-Eskil arası 17 bin 400 metre ve Tol-Gölbez-Meryemağıl-Çulfa arasındaki sağlığını tehdit eden asbest boruların yerine, insan sağlığına uygun polietilen borularla değiştirdik. Yine 2016 yılı içerisinde ilçemiz Eğrikuyu yaylasına yaptırmış olduğumuz 300 metreküplük ayaklı depo ve yeni artezyen kuyusu ile Zafer Mahallesi içme suyu şebekesini Bozcamahmut yaylasından ayırarak hem kuyularımızın yükünü azalttık hem de bu bölgedeki yaylalarımıza etkin bir şekilde daha sağlıklı su götürme imkanı sağladık. 2017 yılında yapacaklarımıza gelince, Sıcak-Sekerler yaylaları arası, Sıcak-Ortakuyu yaylaları arası, Bozcamahmut-Küçük Bozcamahmut yaylaları arası, Gölbez-Akkaş yaylaları arası, Tol-Akgöl-Yazır yaylaları arası, Meryemağıl-Küçük Çokum arası, Tatarlı deposu ile Sıcak yaylası arası olmak üzere 38 bin metre ishale hattının yenilenmesi, Bozcamahmut yaylasına yeni bir 300 metreküplük ayaklı depo yapılması, Sıcak yaylasında bulunan 300 metreküplük ayaklı depomuzun genel temizlik ve tadilatının yapılması, Tol yaylasında bulunan 500 metreküplük gömme depomuzun kapsamlı olarak tamirat ve tadilatını yapılarak hijyen acısından insan sağlığına uygun olan suyu halkımıza sunacağız. Ayrıca ilçemizde 4-5 yıldan beri yaşanan su kesintisi ortadan kaldırmak için 500 m3'lük yeni bir gömme depo daha yapacağız" dedi.