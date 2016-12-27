Eski ve yeni GSYH serileri arasındaki farklar

Doç. Dr. Ozan Bakış, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve mevsim takvim etkilerinden arındırılmış GSYH hesaplarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile mevsim takvim etkilerinden arındırılmış GSYH hesaplamalarının teknik detayına ilişkin kamuoyu duyurusu yayınladı. TÜİK ulusal hesaplar sistemini tamamen değiştirdiğini ve eski seriler ile yeni seriler arasında tanım, seviye ve oran farkları olduğu için neyin neden değiştiğini anlamak Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden (BETAM) Doç. Dr. Ozan Bakış, konu ile ilgili açıklama yaptı. Eski milli gelir serileri ile kıyaslandığında yeni serilerdeki en büyük fark genelde yatırım harcamalarında, özelde inşaat yatırımlarında ortaya çıktığını belirten Bakış'ın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "2015 yılı itibariyle yeni serilerdeki yatırım harcamaları cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyar TL daha yüksek olup bunun yaklaşık 250 milyar TL'lik kısmı inşaat yatırımlarının daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Daha önce veri kalitesinin yetersizliğinden dolayı katma değeri eksik ölçülen iktisadi faaliyet alanları (NACE Rev.2 sınıflamasına göre) en başta inşaat sektörü olmak üzere, imalat sanayi, ve kısmen bazı hizmet sektörleridir.

İdari kayıt kullanımı şüphesiz veri kalitesini ve devamlılığını artırmada ileriye yönelik büyük bir adımdır. Gelişmiş dünya örneklerinin de izlediği yol budur. Bununla beraber, GİB ve SGK gibi kurumlardan elde edilen idari kayıtların özellikle KOBİ'lerde firmaların gerçek durumunu yansıtmayabileceği endişesi mevcuttur".