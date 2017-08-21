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Eski Tuğamiral FETÖ’den tutuklandı

Eski Tuğamiral FETÖ’den tutuklandı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, tutuklanarak...

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BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı verilen eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Polat emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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