Eski seçim sandıkları kediler için sıcak yuvalara dönüştü

Beylikdüzü Belediyesi, eski seçim sandıklarını sokak kedileri için sıcacık yuvalara dönüştürdü. Atıl durumdaki sandıklardan hazırlanan ahşap kedi evleri, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Sokak kedilerinin kışın olumsuz etkilerinden korunmaları için harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, eski seçim sandıklarından kedi evi yaptı. Çalışmalar kapsamında ahşap sandıklar boyanarak iki-üç kedinin rahatlıkla yaşayabileceği sıcacık yuvalara dönüştürüldü. Titiz bir çalışma ile hazırlanan kedi evleri ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilirken, evlerin yanına sokak kedileri için mama ve su bırakıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, kedi evleri projesi ile ilgili bilgiler verdi. Tunçel, "Depomuzu gezerken eski ahşap sandıklar gördüm bunların ne olduğunu sordum. Çok eskiden kullanılan tahta seçim sandığı olduğu söylendi. Bunları değerlendirebilir miyim diye sorduğumda "evet değerlendirebilirsiniz" cevabı aldım. Bunları ne yapabiliriz diye düşündüğümde seçim sandıklarını kedi evine dönüştürme projesi aklıma geldi. Projeyi hayata geçirebilir miyiz diye ne yapabiliriz diye ekip arkadaşlarımızla görüştük. Bu gördüğünüz kedi evleri ortaya çıktı. Üst kapağını özellikle sabitlemedik ki açılıp içi temizlenebilecek. Yapım aşamasında sandıkların orijinal yapısını bozmadık üzerine bir çatı yaptık. Hem görsel anlamda güzellik katsın hem yağıştan korusun diye" dedi.