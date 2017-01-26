Eski Nusaybin Belediye Başkanı ve Başkan Vekili tutuklandı

MARDİN (İHA) – Terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski Nusaybin Belediyesi Başkanı Sara Kaya ve Belediye Başkan Vekili Cengiz Kök tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski Nusaybin Belediyesi Başkanı Sara Kaya ve Belediye Başkan Vekili Cengiz Kök, "anayasal düzeni bozmak, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaya ve Kök, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne götürüldü.