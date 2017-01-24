Eski merakı Burhaniyeli çiftçiyi iş sahibi yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eski merakı çiftçi Ali Gönülaçar'ı iş sahibi yaptı. Gönülaçar, dedelerin ve ninelerin kullandığı araç gereçleri değişik yerlerden toplayıp satarken, işini severek yaptığını söyledi.

İlçenin kırsal Karadere Mahallesinde çiftçilik yaparken başlayan eski merakı Ali Gönülaçar'a ekmek kapısı oldu. Günümüzde kullanılmayan eski araç ve gereçleri toplayan 45 yaşındaki Gönülaçar, bunları satarak ekmek parası kazanıyor. Kağnı tekerlerinden çoban heybesine ve eski radyolara kadar yüzlerce eski ürünü iş yerinde toplayan Gönülaçar, meraklılarının kendisinden gelip bunları satın aldıklarını söyledi. Çanakkale-İzmir karayolunun Nazım Usta Mahallesindeki işyerini etnografya galerisine çeviren Ali Gönülaçar, iki çocuğunun geçimini bunlardan sağladığını söyledi. Eski merakının çocukluğunda başladığını Ali Gönülaçar," Bu merak bende çocukluğumda başladı. Eski merakımdan dolayı bu işe başladım. Çiftçiyim ama bu işi yapmaktayım. Buraya getirenler oluyor. Köylere gidiyoruz. Manisa, Demirci, Kula, Balıkesir, Bursa civar köyleri dolaşıp bu malları topluyoruz. Gelen müşterilere tanıtımını yaparak yaklaşık 100-150 senelik ürünleri alıp satıyorum burada. Kağnı tekerleri, at arabaları, mekanik aletler, cam şişeler, Osmanlı'nın son dönem seramik tabakları ve seramikleri camları gibi yüzlerce çeşidimiz var. Köylerde eski olarak ne bulursak alıyoruz. Bu işin meraklıları da gelip bizi buluyor. Bu bize ekmek kapısı oldu. Karnımızı bu işten doyururuz. İki tane çocuğum var. Bu işten onların karnını doyuruyorum" dedi. Eskiye meraklı olduğunu anlatan Cumhur Acar'da," Benim yaşam 76.Bir hevesle geliyoruz. Bakıyoruz. Beğendiklerimizi alıyoruz. Bizim gençliğimizde bunlar kullanılıyordu. Şimdi, gençler bunları bilmez. Gördüğümüz zaman eskiyi hatırlıyoruz" dedi.

Antika meraklısı olduğunu anlatan Hakan Çolpan ise," Antika ürünleri seviyoruz. Görmek bize huzur veriyor. Satın aldığımız ürünlerde oluyor; alamadığımız ürünlerde. En azından görüp merakımızı gideriyoruz" dedi.