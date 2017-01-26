Erzurum’un 24 yıllık katı atık depolama sorunu çözüldü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin ikinci etabını tamamladı.

Yapılan bu yatırımla kentin 12 yıllık katı atık depolama sorunu çözüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"e uygun olarak Erzurum-Bingöl karayolu üzerindeki Adaçay Mahallesi'nde gerçekleştirilen Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Lot (Etap) Projesi tamamlandı. Çöpte oluşan sızıntı sularının ve depo gazlarının; toprak, hava, yeraltı sularının ve yüzeysel suların üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen söz konusu yatırımla çöp sızıntı sularının toprağa ve yer altı sularına karışması engellendi.

45 bin 666 metrekare alanın tesviyesi yapılarak aynı alana 25 kilometre uzaklıktan 30 bin metreküp geçirimsiz kil minerali taşındı. Çöp depo tabanına sırasıyla 60 santimetre kil, geotekstil malzeme, geomembran malzeme ve 50 santim kalınlığında çakıl serilerek geçirimsiz bir taban elde edildi. Yatırım kapsamında 48 bin metrekare geotekstil malzeme ve geomembran malzeme, 2 bin 500 kamyon kil minerali, 22 bin metreküp drenaj malzemesi (çakıl), 1700 metre boru ve ekipmanları, 35 aydınlatma direği ve elektrik sarf malzemesi kullanılırken, 1000 metreküp sızıntı suyu havuzu, 5 gözlem kuyusu ve 3 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Yapılan 2. Lot'la Erzurum'un 12 yıl boyunca katı atık depolama sorunu çözüme kavuştu. İkinci etap sahasının bitimine entegre olarak yapılacak olan 3. Lot Sahası'nın sınırları belirlenerek yapıma hazır hale getirildi. 2. Lot ve 3. Lot sahalarıyla birlikte Erzurum'un 24 yıllık katı atık projeksiyonu da belirlenmiş oldu.