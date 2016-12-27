Erzurum’dan Halep’e 16 TIR yardım gönderildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Platformu tarafından Halep'e 16 TIR yardım malzemesi gönderildi.

"Erzurum'dan Halep'e İnsani Yardım Çalışması" adıyla İstasyon meydanında yapılan programa Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, STK Başkanları katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un yardımsever bir kent olduğunu belirterek, "Erzurum halkı yine dadaşlığını, merhametini, hayratını gösterdi. Sivil toplum kuruluşları başkanı kardeşlerimiz el ele vererek uzun bir süredir yaptıkları bu hayırlı çalışmanın bugün meyvesini alıyoruz. Ne kadar takdir etsek azdır. Buradan tüm hayırseverlere teşekkürlerimizi sunuyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da yardımlarımız gönderilecek. Biz üzerimize düşeni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dün bizim de böyle işgale uğradığımız zaman, ülkemizin paramparça edildiği dönemde yine bu dost ülkelerden nice hayırsever insanlar dualarıyla, yardımlarıyla yanımıza koştu." dedi.

Halep'te yaşanan dramın son bulmasını dileyen AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, "Halep kan ağlıyor. Yaklaşık 5 milyon insan orada mağdur oldu. Umuyoruz ki en kısa zamanda orada ki durum düzelecek. Türkiye öncülük etmekte Rusya ve İran ile oturumlarımız devam ediyor. İnşallah kısa zamanda bu ateş dinecek. Bütün Halep halkı eski yaşamına devam edecektir." diye konuştu.

En büyük saygıyı yardımseverlerin hak ettiğini ifade eden Vali Vali Seyfettin Azizoğlu ise, "Erzurum'un yardımseverliğini, zora düşmüş insanlara yardım eli uzatmanın büyüklüğünü gösterdiniz. Gerçekten en büyük saygıyı yardımseverlerimiz hak ediyor. Bundan 100 sene evvel de Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da Ermeni çetelerinin zulmüne uğramıştık. O zaman da yakın komşularımız kardeşliklerini gösterip yardım etmişlerdi. İnşallah umut ediyoruz ki bu acılar son bulacaktır. Orada yaşayan insanlar da tez zamanda huzura ve barışa kavuşacaktır. Onlarında bizden beklediği bu yardımlardı. İnanıyorum ki Erzurum yardımlarını daha da büyütecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla birlikte yardım TIRları Halep'e doğru yola çıktı.