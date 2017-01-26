Erzurum Palandöken'de drone ile havadan çekilen kış manzaraları görsel şöleni andırdı.

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçları (drone) ile havadan çekilen görüntüler adeta görsel bir boyut kazanıyor. Birçok kamu kurum ve kuruluşun da artık tanıtım işlerinde kullanmaya başladıkları droneler, hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da dronelerle, dünyanın sayılı kış merkezlerinden Palandöken'de, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte yeni yapılan uzay üssünü andıran "Küre restoran', tarihi mekanların maketi ve kar manzaraları havadan görüntülendi.

Erzurum'da havadan çekilen kış manzaraları görenlerin beğenisini kazandı.