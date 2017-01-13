Erzurum’da 3 bin 360 paket kaçak sigara ve 845 adet cep telefonu ele geçirildi

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 3 bin 360 paket kaçak sigara ve 845 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarı çalışma sonucunda Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir araçta cep telefonu ve cep telefonu malzemesi olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 3 bin 360 paket gümrük kaçağı sigara, 845 adet cep telefonu ve 615 adet muhtelif cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.