Erzurum’da 11 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum'da polisin yaptığı yol uygulamasında 11 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında narkotik dedektör köpeği "Dük" marifetiyle yapılan aramada valiz ve peynir bidonu içerisinde eroin olduğu belirlendi. Ele geçirilen 11 kilo eroin muhafaza altına alınırken şüpheli S. B., gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan S.B., sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.