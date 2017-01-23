Konya-5 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Erzincan’da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı
Erzincan’da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

Erzincan’da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da kapısını kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

A+A-

Erzincan'da kapısını kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Halitpaşa Mahallesi sakinleri, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne evlerinin kapılarının zorlandığını bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 3 evin kapısının zorlanarak kırıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.