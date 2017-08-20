Erzincan’da 11 ev ve 11 ahır kül oldu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Harmankaya köyünde çıkan yangın 11 ev ve 11 ahır kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, kuru otlardan çıktığı düşünülen yangın ev ve ahırlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köy sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında evi yanan vatandaşlar köydeki komşularının evine sığındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, 11 ev ve 11 ahır kullanılmaz hale geldi.