Erzincan da FETÖ/PDY’den 2 kişi tutuklandı

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme programını kullandığı bilgilerine ulaşılan 5 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.