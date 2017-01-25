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Erzincan da FETÖ/PDY’den 2 kişi tutuklandı

Erzincan da FETÖ/PDY’den 2 kişi tutuklandı

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi tutuklandı.

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Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme programını kullandığı bilgilerine ulaşılan 5 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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