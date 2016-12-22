ERÜ’de 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için hatim duasında bulundu

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)'inde Türkçe eğitimi gören 80 ülkeden 120 öğrenci yabancı uyruklu öğrenci, Kayseri Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Kayseri Şehir Mezarlığı Polis Şehitliğinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ERSEM'de Türkçe eğitimi gören yabancı uyruklu öğrenciler, şehit polis ve askerler için okudukları cüzlerin hatim duasını yaptı.

Okutman Emre Gökduman, programda yaptığı konuşmada, terör saldırılarında şehit polis ve askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Gökduman, "Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanımızı, yurdumuzu, çakallara ve leş kargalarına yem etmeyeceğiz. Ülkemiz üzerine sergilenen kalleş oyunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Şehitler için hatim duası eden yabancı uyruklu öğrenciler de, terör olaylarına tepkilerini dile getirdi.