Ertuğrul Seçme: “Galibiyetin sinyallerini geçtiğimiz hafta almıştık"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Bu galibiyetin sinyallerini geçtiğimiz hafta almıştık" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Skor ve futbol olarak memnunuz. Bu galibiyetin sinyallerini geçtiğimiz haftalarda almıştık" dedi.

Seçme, takım olarak daha iyi yerlere geleceklerini de sözlerine ekledi.